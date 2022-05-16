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В России стали строить больше жилья

Хуснуллин: с января по апрель 2022 года ввод жилья за год увеличился на 58 процентов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В период с января по апрель 2022 года ввод жилья в России увеличился на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, что в стране стали строить больше жилья, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

В общей сложности в России за первые четыре месяца года было введено 37,6 миллиона квадратных метра жилья. Хуснуллин отметил, что, несмотря на трудности с финансированием и усложнением некоторых процессов, с помощью антикризисных мер и «заделов» 2021 года удается идти с опережением его рекордных показателей.

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«Продолжим работу, ежедневно мониторим ситуацию и будем принимать новые решения, чтобы поддержать рынок и дать людям возможность улучшать жилье!» — подытожил вице-премьер.

Ранее в апреле стало известно, что к концу первого квартала 2022 года в России ввели в эксплуатацию на 64,6 процента больше жилья, чем за аналогичный период 2021-го. С января по март в России сдали в эксплуатацию 29,3 миллиона «квадратов». Показатель стал максимальным для первого квартала.

Полина Кислицына
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