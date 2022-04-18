Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России стали строить больше жилья

С января по март 2022 года в России ввели в эксплуатацию 29,3 млн квадратных метров жилья

Фото: Globallookpress.com

К концу первого квартала 2022 года в России ввели в эксплуатацию на 64,6 процента больше жилья, чем за аналогичный период 2021-го. Об объемах строительства сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстат.

С января по март в России сдали в эксплуатацию 29,3 миллиона квадратных метров. Показатель стал максимальным для первого квартала. Активнее всего жилье вводили с января по февраль — по 10 миллионов квадратных метров в месяц. На март пришлось 9 миллионов «квадратов».

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта 2022

Больше всего рост заметили в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) — показатель за три месяца достиг 18,3 миллиона квадратных метров. На март пришлось 5,6 миллиона «квадратов» ИЖС. Что касается многоквартирных домов, то в первом квартале ввели в эксплуатацию 11 миллионов квадратных метров жилья — на 35,8 процента больше, чем в 2021-м.

Ранее Рослесинфорг отметил, что в последние 15 лет в России стали в два раза больше возводить деревянных домов — доля подобных построек достигла 21,7 процента от объема жилых домов. Лидером в строительстве подобных домов назвали Приволжский федеральный округ.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал об инфляции и пообещал помочь россиянам
Премьер Молдавии исключила предоставление военной помощи Украине
В России запустили туристический поезд со стеклянным полом
Бывший начальник полигона Капустин Яр частично признал вину по делу о взятке
Ливия отказалась поставлять больше нефти и газа в Европу
В Госдуме предложили проверять перформансы на провокации
В России стали строить больше жилья
Пашинян обсудит с Путиным договоренности по Карабаху
Раскрыто влияние излучения телефона на возникновение рака мозга
В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента «Газпромбанка»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.