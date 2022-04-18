В России стали строить больше жилья

С января по март 2022 года в России ввели в эксплуатацию 29,3 млн квадратных метров жилья

К концу первого квартала 2022 года в России ввели в эксплуатацию на 64,6 процента больше жилья, чем за аналогичный период 2021-го. Об объемах строительства сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстат.

С января по март в России сдали в эксплуатацию 29,3 миллиона квадратных метров. Показатель стал максимальным для первого квартала. Активнее всего жилье вводили с января по февраль — по 10 миллионов квадратных метров в месяц. На март пришлось 9 миллионов «квадратов».

Больше всего рост заметили в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) — показатель за три месяца достиг 18,3 миллиона квадратных метров. На март пришлось 5,6 миллиона «квадратов» ИЖС. Что касается многоквартирных домов, то в первом квартале ввели в эксплуатацию 11 миллионов квадратных метров жилья — на 35,8 процента больше, чем в 2021-м.

Ранее Рослесинфорг отметил, что в последние 15 лет в России стали в два раза больше возводить деревянных домов — доля подобных построек достигла 21,7 процента от объема жилых домов. Лидером в строительстве подобных домов назвали Приволжский федеральный округ.