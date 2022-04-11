Назван самый «деревянный» регион России

Республику Алтай назвали самым «деревянным» регионом России

В последние 15 лет в России стали в два раза больше возводить деревянные дома — доля подобных построек достигла 21,7 процента от объема жилых домов. Об этом свидетельствуют данные Рослесинфорга, сообщают «Известия».

Больше всего домов из дерева строят в Приволжском федеральном округе — доля региона оценивается в 26,1 процента. В топ-3 рейтинга входят Центральный федеральный округ с показателем в 25,7 процента и Сибирский ФО с долей в 17,1 процента. Ниже в списке находятся Северо-Западный (9,4 процента) и Дальневосточный ФО (9,08 процента).

Что касается распределения деревянных домов в общем объеме построек в субъектах, то самым «деревянным» регионом назвали Республику Алтай — доля подобных домов там достигла 64,8 процента от общего количества жилья. Вторую строчку заняла Республика Тыва (62,9 процента домов из дерева в жилом фонде). Топ-3 замкнула Якутия с показателем в 54,8 процента.

В Рослесинфорге отметили, что Россия обладает обширными лесным ресурсами, а подобное строительство будет развиваться в будущем. «В перспективе ежегодно растущего спроса на стройматериалы лесопромышленный комплекс России имеет большие перспективы для роста, особенно после ввода запрета на вывоз круглых лесоматериалов», — пояснил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Ранее в Рослесинфорге выяснили, что рост деревянного домостроения в России отмечается третий год подряд. В 2019-м было построено 8,83 миллиона квадратных метров такого жилья, а в 2020-м — 9,35 миллиона. Увеличение объема подобного домостроения связали с выросшим за период пандемии спросом на загородное жилье.