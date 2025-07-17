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17:55, 17 июля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о готовящейся мегасделке с Трампом

Зеленский: Мы обсуждаем мегасделку с Трампом, США закупят у Украины дроны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсуждает мегасделку с американским лидером Дональдом Трампом, согласно которой США закупят у Киева используемые в конфликте с Россией дроны, а сами продадут Украине свое оружие. Об этом он заявил изданию The New York Post.

По его словам, американский народ нуждается в технологии дронов, поэтому сделка будет выигрышной для обеих сторон. Издание отмечает, что Украина предложила поделиться всем, что узнала о современной войне за три года конфликта с Россией, и напоминает, что технологии США отстают от китайских и российских, а американские военные плохо подготовлены к использованию беспилотников.

Ранее Украина запросила у Трампа способное бить по Москве оружие. The Financial Times указывает, что у администрации Трампа, как и у администрации Байдена, были опасения по поводу недостаточной сдержанности Киева.

До этого стало известно, что Трамп потребовал от Зеленского усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу. В ответ Зеленский отметил, что Киев готов атаковать, если США предоставят соответствующее вооружение.

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