Получивших деньги несовершеннолетних братьев увезли в ФСБ России

СК обвинил двух подростков в диверсии после поджога станции связи в Златоусте

Двое несовершеннолетних братьев подожгли базовую станцию сотовой связи в поселке Чапаевском города Златоуста Челябинской области, после получения вознаграждения их увезли в ФСБ и обвинили в диверсии, совершенной в интересах Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, один из подростков в мессенджере вступил в переписку с неизвестным гражданином, который предложил за деньги совершить поджог объекта связи. Молодой человек взял на задание двоюродного брата. 15 июля они с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования базовой станции связи местного оператора.

Отчитавшись перед заказчиком, подростки получили деньги за диверсию, после чего их взяли сотрудники российской спецслужбы. Злоумышленников заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что Архангельский областной суд приговорил к шести годам в воспитательной колонии девятиклассницу за диверсию на электроподстанции.