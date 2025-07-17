Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:04, 17 июля 2025Силовые структуры

Получивших деньги несовершеннолетних братьев увезли в ФСБ России

СК обвинил двух подростков в диверсии после поджога станции связи в Златоусте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Двое несовершеннолетних братьев подожгли базовую станцию сотовой связи в поселке Чапаевском города Златоуста Челябинской области, после получения вознаграждения их увезли в ФСБ и обвинили в диверсии, совершенной в интересах Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, один из подростков в мессенджере вступил в переписку с неизвестным гражданином, который предложил за деньги совершить поджог объекта связи. Молодой человек взял на задание двоюродного брата. 15 июля они с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования базовой станции связи местного оператора.

Отчитавшись перед заказчиком, подростки получили деньги за диверсию, после чего их взяли сотрудники российской спецслужбы. Злоумышленников заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что Архангельский областной суд приговорил к шести годам в воспитательной колонии девятиклассницу за диверсию на электроподстанции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о готовящейся мегасделке с Трампом

    Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками

    В российском регионе члены ОПГ вымогали выплаты у участников СВО

    В Евросоюзе определили страну с самой высокой инфляцией

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    Мерц потребовал от США ясности в отношении оружия для Украины

    Грозненский «Ахмат» избавился от капитана

    Хлои Кардашьян обругали в сети за обман об отказе от фотошопа

    Уложенная мужем в ванну с водой россиянка притворилась мертвой

    Известная российская журналистка раскрыла настроения эмигрантов в Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости