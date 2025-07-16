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16:57, 16 июля 2025Силовые структуры

Российские двоечницы и драчуньи с ломом и тремя литрами горючего провалили задание

Суд отправил девятиклассницу на 6 лет в колонию за диверсию в Архангельске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Архангельский областной суд приговорил к шести годам в воспитательной колонии девятиклассницу за диверсию на электроподстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В материалах уголовного дела говорится, что в январе школьница в мессенджере списалась с неустановленным человеком, который предложил ей 100 тысяч рублей за поджог. Девочка захватила с собой подругу из шестого класса, с которой они купили лом-гвоздодер и три литра горючего, а затем отправились в ночь на 2 февраля на огороженную территорию электроподстанции в Архангельске.

Там они разлили смесь и подожгли подстанцию, но вскоре огонь погас. Тем не менее девочки успели снять на видео горящую подстанцию и отправили заказчику. Получив часть обещанного вознаграждения, школьницы его потратили. Но вскоре им стали поступать новые задания и они обратились за помощью к знакомому сотруднику полиции. Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о диверсии. Обе девочки отстают по предметам, участвуют в драках, характеризуются отрицательно.

Шестиклассницу 1 июля Новодвинский городской суд отправил на три года в специальное закрытое учебно-воспитательное учреждение, так как она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии студент получил 12,5 года колонии за поджог релейного шкафа.

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