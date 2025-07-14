Российский студент получил срок за поджог релейного шкафа

В Удмуртии студент получил 12,5 года колонии за поджог релейного шкафа

В Удмуртии студент получил 12,5 года колонии за поджог релейного шкафа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, то есть совершение поджога, направленного на разрушение объекта транспортной инфраструктуры и транспортных средств, на нанесение вреда здоровью людей, совершенные в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2024 года 19-летний студент из Глазова в одном из мессенджеров связался с неизвестным, который предложил ему поджечь устройство, предназначенное для сигнализации, автоматического управления и контроля движением поездов на участке железной дороги в Глазовском районе.

После этого ему прислали координаты релейного шкафа и инструкцию, как совершить поджог. В результате объект был разрушен. На заседании подсудимый вину полностью признал. Суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что россиянин с двумя несовершеннолетними друзьями устроили поджог вышки связи.