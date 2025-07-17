Стало известно о смерти одной из избитых подростком с молотком школьниц из Подмосковья

Избитая в Подмосковье подростком с молотком школьница не выжила

Одна из подмосковных школьниц, избитых в Домодедово подростком с молотком, не выжила. О смерти 13-летней девочки сообщила Baza в Telegram.

Как стало известно, травмы пострадавшей оказались слишком серьезными.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что состояние обеих пострадавших девочек оценивается как тяжелое.

Сообщения о нападении 16-летнего подростка на двух школьниц в районе садового товарищества «Пеленг» в Домодедово появились 12 июля. Одной из пострадавших удалось скрыться, другую нашли без сознания в лесу. Подозреваемого оперативно задержали. Его отцом оказался известный в научном мире специалист в области лазерной физики.

Как пояснил молодой человек, на преступление его толкнула ненависть к женщинам. В прощальной записке он упомянул, что причисляет себя к движению инцелов — людей, неспособных найти сексуального партнера.