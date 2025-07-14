Омбудсмен рассказала о состоянии избитых молотком по голове школьниц из Подмосковья

Мишонова: Избитые молотком девочки из Подмосковья находятся в тяжелом состоянии

Две школьницы в возрасте 13 и 16 лет из подмосковного Домодедова, избитые подростком молотком, все еще находятся в больнице. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram.

По ее словам, врачи оценивают состояние детей как тяжелое. «Одна девочка — совсем тяжелая, в реанимации», — написала детский омбудсмен.

Ранее напавший на школьниц 16-летний подросток заявил, что решился на этот поступок из-за ненависти к женщинам. В прощальной записке от также упомянул, что причисляет себя к движению инцелов — людей, неспособных найти сексуального партнера.

О нападении на школьниц, катавшихся на велосипеде в районе садового товарищества «Пеленг», стало известно 12 июля. Одной из девочек удалось скрыться, другую нашли без сознания в лесу. Подозреваемого в преступлении 16-летнего подростка оперативно задержали. Как выяснилось, его отцом оказался известный в научном мире специалист в области лазерной физики.