Раскрыт неожиданный эффект меди на организм

Sci Rep: Регулярное потребление меди улучшает память и внимание у пожилых людей

Регулярное поступление меди с пищей в организм связано с лучшей работой памяти и внимания у людей старшего возраста. Это показал анализ данных 2 420 участников старше 60 лет из национального американского опроса NHANES. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

В исследовании сравнили данные о питании и результаты когнитивных тестов, включая задания на скорость обработки информации, беглость речи и запоминание слов. Участники с более высоким уровнем потребления меди (в среднем более 1,4 миллиграмма в день) демонстрировали лучшие результаты, чем те, кто получал меньше 0,76 миллиграмма. Особенно заметна эта связь была у людей, ранее перенесших инсульт.

Анализ показал, что улучшение показателей наблюдалось до определенного порога — примерно 1,2–1,6 миллиграмма меди в день. Превышение этого уровня не давало дополнительной пользы, а у некоторых тестов эффект выравнивался.

Медь участвует в работе антиоксидантной системы, синтезе нейромедиаторов и обмене энергии в клетках мозга, что может объяснять положительное влияние на когнитивные функции. Новые данные помогают точнее оценить роль микроэлементов в сохранении памяти и внимания у пожилых людей.

Ранее ученые выявили полезные для памяти свойства клубники. Оказалось, что регулярное ее употребление может замедлять возрастные изменения в мозге и укреплять защитные механизмы организма.