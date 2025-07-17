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18:06, 17 июля 2025Спорт

ПСЖ захотел купить футболиста «Краснодара»

ПСЖ ведет переговоры о покупке капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) ведет переговоры о покупке капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Armenie Football.

Источник издания уточняет, что переговоры с окружением 25-летнего футболиста начал советник парижского клуба Луиш Кампуш. Парижане рассчитывают завершить сделку уже нынешним летом. Отмечается, что в настоящий момент переговоры значительно продвинулись.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сперцян вместе с «Краснодаром» выиграл чемпионство. Он провел за клуб 34 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Армении в 25 миллионов евро.

Летом 2024 года ПСЖ купил у «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова за 20 миллионов евро. Контракт голкипера рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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