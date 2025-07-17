Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:06, 17 июля 2025Культура

Стали известны подробности похорон режиссера «Мастера и Маргариты»

Похороны режиссера Юрия Кары пройдут на Троекуровском кладбище
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Похороны режиссера Юрия Кары состоятся на следующей неделе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Союза кинематографистов Российской Федерации Михаила Калинина.

«Похороны пройдут на следующей неделе — либо 21, либо 22 июля. Вероятнее, 22», — сообщил он.

Также Калинин уточнил, что автор фильмов «Завтра была война» и «Мастер и Маргарита» будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Юрий Кара ушел из жизни в возрасте 70 лет. Как сообщалось, в 2024 году режиссер перенес инфаркт, а затем его беспокоили осложнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о готовящейся мегасделке с Трампом

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками

    В российском регионе члены ОПГ вымогали выплаты у участников СВО

    В Евросоюзе определили страну с самой высокой инфляцией

    Мерц потребовал от США ясности в отношении оружия для Украины

    Грозненский «Ахмат» избавился от капитана

    Хлои Кардашьян обругали в сети за обман об отказе от фотошопа

    Уложенная мужем в ванну с водой россиянка притворилась мертвой

    Известная российская журналистка раскрыла настроения эмигрантов в Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости