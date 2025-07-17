Стали известны подробности похорон режиссера «Мастера и Маргариты»

Похороны режиссера Юрия Кары пройдут на Троекуровском кладбище

Похороны режиссера Юрия Кары состоятся на следующей неделе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Союза кинематографистов Российской Федерации Михаила Калинина.

«Похороны пройдут на следующей неделе — либо 21, либо 22 июля. Вероятнее, 22», — сообщил он.

Также Калинин уточнил, что автор фильмов «Завтра была война» и «Мастер и Маргарита» будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Юрий Кара ушел из жизни в возрасте 70 лет. Как сообщалось, в 2024 году режиссер перенес инфаркт, а затем его беспокоили осложнения.