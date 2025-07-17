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17:56, 17 июля 2025Экономика

В России позеленела Гнилуша

В Ростовской области позеленела река Гнилуша
Мария Черкасова

В городе Красный Сулин Ростовской области позеленела река Гнилуша, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По словам местных жителей, они могут услышать, как вода в реке шипит. Они уверены, что река стала такой из-за слива в нее сточных вод.

В региональном Минприроды заявили, что на место выехали специалисты ведомства для подтверждения информации.

Ранее в Карелии в одном из лесов появилась «кровавая» река. Глава Поповпорожского сельского поселения Антонина Клюкина объяснила, что администрация разбирается в ситуации — на месте взяли пробы и изучают состав воды.

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