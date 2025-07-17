Бойца «Ахмата» обвинили в приставании к девушке в бассейне в ЛНР и выложили видео с дракой

Бойца «Ахмата» обвинили в приставаниях в бассейне в ЛНР, драку сняли на видео

Бойца спецназа «Ахмат» обвинили в приставании к девушке в бассейне в Луганской народной республике (ЛНР) и выложили видео с дракой. О конфликте рассказал российский солдат и профессиональный боец смешанного стиля Максим Дивнич в Telegram.

По его словам, боец «Ахмата» неподобающе вел себя на отдыхе — приставал к девушкам, в том числе к одной замужней россиянке. «Они все его как бы отшивают, (...) он бегает, кричит, прыгает в бассейн», — пояснил Дивнич.

Затем у мужчины завязался конфликт с мужем россиянки, после чего в конфликт вступил Дивнич. На замечание мужчина «послал» его и начал драку, добавил он. Этот эпизод попал на видео. На нем спортсмен (его можно узнать по татуировкам) прижимает соперника к земле и наносит серию ударов — второй участник потасовки оказывает ему активное сопротивление. Следом за этим другие посетители растаскивают мужчин — «не дают мне закончить начатое», заявил Дивнич.

Конфликт продолжился на стоянке. «Ты еще не знаешь, что такое "Ахмат", (...) это заведение скоро моим будет!» — кричит на записи неизвестный с акцентом.

Ранее бойцы «Ахмата» стали участниками драки в Анапе после отказа местных девушек в знакомстве. Позже случившееся прокомментировал командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Он обвинил в конфликте самих девушек, а пытавшегося познакомиться с ними чеченского бойца назвал «примерным семьянином».