Командир «Ахмата» назвал чертом задавшего вопрос о конфликтах с чеченцами журналиста

Апти Алаудинов назвал журналиста чертом после вопросов о конфликтах с чеченцами

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал чертом, чмошником и ЛГБТ-шником (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) задавшего вопрос о конфликтах с участием чеченцев журналиста радио «Комсомольская правда» Ивана Панкина. Видео с оскорблениями Панкина опубликовано в Telegram-канале Алаудинова.

На опубликованных кадрах генерал-майор Алаудинов заявляет, что живущие за границей чеченцы сделали нарезки из интервью, которое он дал «такому же шайтану, как они» журналисту. Генерал-майор ошибочно назвал издание, в эфире которого отвечал на вопросы Панкина, «Московским комсомольцем» и добавил, что вопросы журналиста были чеченоненавистническими и чеченофобскими. «Один из ЛГБТ-шников, по-другому я его не назову, назадавал в прямом эфире вопросы такие прям ой-ой-ой. Во всем [у него] виноваты «Ахмат», чеченцы. (...) Я его никаким образом не отношу к России и к тем людям, которые являются патриотами России», — заявил Алаудинов.

В эфире радио «Комсомольская правда» Иван Панкин задал Алаудинову вопросы о срочнике, которому пришлось извиняться перед «Ахматом» за слова о том, что бойцы подразделения сбежали с фронта. Также Панкин спросил Алаудинова о конфликте с участием чеченцев в Анапе, где после отказа местных девушек познакомиться с кавказцами началась драка. На кадрах инцидента было видно, что один из чеченцев наносит удар по пытавшейся прекратить потасовку женщине.

Тогда Алаудинов обвинил в конфликте самих девушек, а пытавшегося познакомиться с ними в кафе чеченца назвал «примерным семьянином».