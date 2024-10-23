Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 23 октября 2024Россия

Командир «Ахмата» назвал чертом задавшего вопрос о конфликтах с чеченцами журналиста

Апти Алаудинов назвал журналиста чертом после вопросов о конфликтах с чеченцами

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал чертом, чмошником и ЛГБТ-шником (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) задавшего вопрос о конфликтах с участием чеченцев журналиста радио «Комсомольская правда» Ивана Панкина. Видео с оскорблениями Панкина опубликовано в Telegram-канале Алаудинова.

На опубликованных кадрах генерал-майор Алаудинов заявляет, что живущие за границей чеченцы сделали нарезки из интервью, которое он дал «такому же шайтану, как они» журналисту. Генерал-майор ошибочно назвал издание, в эфире которого отвечал на вопросы Панкина, «Московским комсомольцем» и добавил, что вопросы журналиста были чеченоненавистническими и чеченофобскими. «Один из ЛГБТ-шников, по-другому я его не назову, назадавал в прямом эфире вопросы такие прям ой-ой-ой. Во всем [у него] виноваты «Ахмат», чеченцы. (...) Я его никаким образом не отношу к России и к тем людям, которые являются патриотами России», — заявил Алаудинов.

В эфире радио «Комсомольская правда» Иван Панкин задал Алаудинову вопросы о срочнике, которому пришлось извиняться перед «Ахматом» за слова о том, что бойцы подразделения сбежали с фронта. Также Панкин спросил Алаудинова о конфликте с участием чеченцев в Анапе, где после отказа местных девушек познакомиться с кавказцами началась драка. На кадрах инцидента было видно, что один из чеченцев наносит удар по пытавшейся прекратить потасовку женщине.

Тогда Алаудинов обвинил в конфликте самих девушек, а пытавшегося познакомиться с ними в кафе чеченца назвал «примерным семьянином».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об успехах России на фронте

      В Минцифры рассказали о сотнях созданных за 2024 год поддельных сайтов МВД

      Депутат Рады рассказал о взрывах в районе аэродрома в Черкасской области

      Раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

      Стена столетнего дома рухнула в российском городе

      Раскрыты подарки для глав делегаций БРИКС

      Samsung выпустит смартфон с тремя экранами

      В Кремле оценили мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

      Депутат Госдумы рассказал о «беспримерном пофигизме» и «рекорде бюрократии» на СВО

      Россиянка отдала аферистам четыре квартиры и автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше