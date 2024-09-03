Мигранты избили россиян после отказа их девушек в знакомстве с ними и попали на видео

В Анапе мигранты избили мужчин после отказа их девушек в знакомстве с ними

В Анапе мигранты избили мужчин после отказа их девушек в знакомстве с ними. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел возле кафе «Клим» в российском курортном городе. Как рассказали каналу пострадавшие, они отдыхали вшестером — четверо девушек и двое парней. Во время прогулки с одной из девушек якобы пытался познакомиться один из нападавших — игнорируя спутников, он просил ее номер телефона. По словам туристов, на вежливый отказ им ответили агрессией.

На кадрах видно, как толпа мужчин набросилась на туристов — их начали валить на землю, избивать кулаками и пытаться задушить. Остановить драку пытались девушки, они просили нападавших остановиться и кричали: «Хватит!» Одну из разнимавших драку девушек мигранты также ударили.

По словам очевидцев, сильнее всего пострадал парень в желтой майке, которого избивали толпой, — его позже увезли на скорой.

Пострадавшие планируют написать заявление в полицию.

Ранее в Петрозаводске двух вступившихся за девушек россиян мигранты жестко избили на перекрестке. Нападавшие с силой били потерпевших руками и ногами преимущественно по голове.