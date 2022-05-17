Метеоролог предупредил о возможных майских заморозках в Подмосковье

Синоптик Леус счел возможными заморозки в Подмосковье в ночь на 20 мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что устойчивой теплой погоды в Москве и области стоит ждать не раньше июня. Более того, на севере и востоке Подмосковья в ночь на 20 мая возможны заморозки, заявил метеоролог в разговоре с «Лентой.ру».

Причина холодного мая

«Если вы хотите получить три-четыре-пять дней солнечной и теплой погоды с температурой хотя бы около +20 градусов, то вам надо ждать как минимум июнь», — заявил Леус.

До конца последнего весеннего месяца периодов стабильной погоды мы пока не видим Михаил Леус ведущий специалист центра погоды «Фобос»

По его словам, температура в дневные часы до конца мая будет подниматься не выше 15 градусов тепла. «Погода остается нестабильной, с частыми циклоническими вторжениями, что, в свою очередь, вызывает облака, дожди и понижение температуры», — заметил он.

Причина не в изменениях климата или глобальном потеплении, подчеркнул метеоролог. «Причина такой погоды в погоде», — указал Леус. Синоптические процессы пока больше напоминают начало весны, чем приближение лета, заметил он. «Они очень быстрые и часто меняющиеся. Процессы летние и зимние более медленные и стационарные, что и дает нам какие-то теплые волны сухой солнечной погоды летом либо пушкинские морозы зимой. А для осеннего и весеннего периодов характерны частые смены погодных процессов», — заверил синоптик.

Невозможно сказать, насколько происходящие процессы соответствуют норме, отметил он. «У каждого погодного явления норма своя. Если мы говорим с вами о температуре, то в Центральной части европейской России температура отстает от нормальных показателей. Если говорим о солнечных днях, то этот показатель примерно близок к норме. Если мы говорим об осадках, то их пока чуть меньше, чем положено», — пояснил Леус.

Заморозки и снег

«Если говорить о ближайших днях, то завтра, 18 мая, преимущественно без осадков в Москве. Где-то около плюс 15 максимальная температура воздуха, и время от времени будет проглядывать солнце. А в четверг, 19 мая, опять дожди, хоть и кратковременные с температурой не выше 13 градусов. А вот в пятницу, 20 мая, опять солнце. Так что пока вот такая неустойчивая, часто меняющаяся погода», — рассказал метеоролог.

Леус не исключил выпадение снега в мае.

В снеге в мае в Москве ничего необычного нет. И в заморозках тоже. У нас заморозки и в июне могут быть, если уж в глубокий климат полезть Михаил Леус ведущий специалист центра погоды «Фобос»

«В Московской области где-то в крайних северных и крайних восточных районах в ночные часы с 19 на 20 мая возможны заморозки», — пояснил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям нескольких российских регионов опасную погоду: дожди, грозы, ливни, град и штормовой ветер до 22 метров в секунду. По словам синоптика, в ближайшие два-три дня непогода обрушится на Пензенскую, Саратовскую, Самарскую области, Татарстан, а также на Северный Кавказ.