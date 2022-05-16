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Вильфанд предрек опасную погоду ряду российских регионов

Вильфанд предупредил об опасной погоде в Пензенской, Саратовской и Самарской областях

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям нескольких российских регионов опасную погоду — дожди, грозы, ливни, град и штормовой ветер до 22 метров в секунду. Его слова в понедельник, 16 мая, приводит ТАСС.

По словам синоптика, в ближайшие два-три дня непогода обрушится на Пензенскую, Саратовскую, Самарскую области, Татарстан, а также Северный Кавказ.

Ранее Вильфанд рассказал, что москвичей теплая погода ждет только после 20 мая. Он уточнил, что температура начнет повышаться в первых числах третьей декады, это будет происходить плавно.

Тем временем с 16 по 19 мая в Москве ожидается апрельская погода — температура воздуха будет прогреваться до 11-16 градусов.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец полагает, что в 2022 году в европейской части России ожидается «умеренно теплое» лето.

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Евгения Куликова
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