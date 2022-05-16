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Вильфанд назвал сроки прихода тепла в Москву

Вильфанд спрогнозировал приход тепла около 20 градусов в Москву после 20 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москву теплая погода придет после 20 мая. Сроки возвращения тепла в столицу спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Предварительные расчеты говорят о том, что в первых числах третьей декады температура начнет повышаться. Это произойдет не резко», — рассказал синоптик.

Он добавил, что к середине третьей декады мая температура воздуха достигнет нормы и составит около 20 градусов тепла в дневное время. Постепенное потепление начнется с субботы, 21 мая, — тогда ожидается 15-20 градусов тепла.

До потепления москвичей ожидает апрельская погода, предупредил Вильфанд. Он уточнил, что 11-16 градусов тепла в городе прогнозируется с 16 по 19 мая.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал россиянам умеренно теплое лето. Он рассказал, что в Европейской части страны прохлада задержится до конца мая, в июне же наступит настоящее лето. При этом не ожидается экстремальной жары и холода, подчеркнул метеоролог.

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Анастасия Шейкина
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