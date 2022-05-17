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Напавшая на посла России украинская мигрантка сбежала из Варшавы

Напавшая на посла России украинская мигрантка Земляна покинула Варшаву

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Украинская мигрантка Ирина Земляна, напавшая на российского посла Сергея Андреева в День Победы, покинула Варшаву. Об этом сообщает RuNews24.

По информации медиа, Земляна решила покинуть Польшу, когда ее личные данные начали распространять в российских Telegram-каналах и угрожать ей физической расправой.

«Меня призвали уничтожить, я попала в российскую „базу военных преступников“. Я до сих пор получаю немые звонки, а электронный ящик заполнен спамом», — написала украинка.

9 мая на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий неизвестные облили российского посла Сергея Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы. Впоследствии он сообщил, что не получил официальных извинений от польской стороны.

Марина Совина
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