В России пообещали построить 19 новых курортов

«Туризм.РФ»: на строительство новых курортов в России выделили 36,5 миллиарда рублей

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов заявил, что в России с 2022 года начнется строительство 19 новых курортов на перспективных туристических территориях. На строительство туробъектов планируется выделить 36,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

По словам Суханова, корпорация также планирует запуск 53 инвестиционных проектов, направленных на создание доступных курортов в 27 субъектах России. Таким образом, ожидается, что к 2030 году в России будет запущено 20 тысяч новых гостиничных номеров, а ежегодный поток отдыхающих увеличится на 10 миллионов человек.

«Эти проекты, предлагающие различные виды досуга и отдыха для каждой категории туристов — лишь малая часть той инфраструктуры, которая появится в нашей стране благодаря нацпроекту», — отметил глава корпорации и пообещал, что первыми будут построены курорты «Завидово парк» в Тверской области, «Новый Шерегеш» в Кузбассе и «Грин Флоу» в Бурятии.

Ранее стало известно, что в Сочи к 2029 году создадут всесезонный бальнеологический горный курорт «Долина Васта». Новый курорт будет располагаться в горном кластере на территории 3,8 тысячи гектаров и будет способен принимать до 1,5 миллиона человек в год.