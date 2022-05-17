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Стало известно о готовящемся визите Путина в Турцию

Yeni Şafak заявила о готовящемся визите президента России Путина в Турцию

Фото: Sergei Guneev / Reuters

Турция готовится к визиту президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Yeni Şafak.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего российского коллегу провести деловую встречу в Анкаре. «Визит Путина в Турцию в ближайшие дни», — пишет газета. В издании уточнили, что детали деловой встречи будут обсуждаться турецкой стороной с вице-премьером РФ Александром Новаком, который 18 мая прибудет в Анкару.

28 апреля президент Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным пообещал наладить стамбульский формат процесса переговоров между делегациями России и Украины. Также лидеры обсудили свершившийся обмен летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который произошел на территории Турции.

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Николай Чигасов
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