Эрдоган пообещал Путину наладить стамбульский формат переговоров с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пообещал наладить стамбульский формат процесса переговоров делегаций России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.
Также лидеры обсудили свершившийся обмен летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который произошел на территории Турции. «Президент Эрдоган заявил, что посредничество Турции в этом обмене является не только признаком того, какое значение она придает миру, диалогу и сотрудничеству, но и ее значимостью с точки зрения ее посреднической миссии», — говорится в сообщении канцелярии.
Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что встреча Путина и украинского президента Владимира Зеленского может состояться «в ближайшие дни» в Турции. Он отметил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине, в том числе посредничество в переговорах между Москвой и Киевом.