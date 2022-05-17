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В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков

В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены две иконы XVII и XIX веков

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В ходе реставрационных работ, проводимых в Ростовском кремле, рабочие нашли две иконы, предположительно датируемые XVII и XIX веками. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации пресс-службы правительства региона, на одной из находок изображен фрагмент большемерной иконы Богоматери, выполненной в технике масляной живописи, на второй — житие святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны.

Уточняется, что иконы были обнаружены в Самуиловом корпусе — они были закрыты кирпичной кладкой в дверном проеме второго этажа. В настоящее время специалисты разрабатывают предложения по их реставрации.

Ранее сообщалось, что специалисты Томского государственного университета (ТГУ) отреставрируют и оцифруют 78 редких малотиражных книг старообрядческой «Скитской библиотеки». Сообщается, что работы планируется завершить к февралю 2023 года.

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Валентина Процкова
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