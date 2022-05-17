Россия заявила о вопросах к вступлению Украины в ЕС

Замглавы МИД России заявил, что вступление Украины в нынешний ЕС вызывает много вопросов

Тема вступления Украины в нынешний Европейский союз (ЕС) вызывает много вопросов, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Руденко, направление, в котором развивается ЕС, не может не настораживать Москву. Евросоюз «четко формирует военную составляющую» и «откровенно становится придатком» НАТО, утверждает дипломат.

«В этой связи вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов — в нынешний Европейский союз в том виде, в котором он существует. В первую очередь, это решение Европейского союза, мы к нему не имеем никакого отношения», — добавил замминистра.

24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на территории Украины. Спустя четыре дня Киев подал заявку на вступление в Евросоюз. В начале марта аналогичные заявки направили Грузия и Молдавия.