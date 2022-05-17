Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Россия заявила о вопросах к вступлению Украины в ЕС

Замглавы МИД России заявил, что вступление Украины в нынешний ЕС вызывает много вопросов

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Тема вступления Украины в нынешний Европейский союз (ЕС) вызывает много вопросов, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Руденко, направление, в котором развивается ЕС, не может не настораживать Москву. Евросоюз «четко формирует военную составляющую» и «откровенно становится придатком» НАТО, утверждает дипломат.

«В этой связи вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов — в нынешний Европейский союз в том виде, в котором он существует. В первую очередь, это решение Европейского союза, мы к нему не имеем никакого отношения», — добавил замминистра.

24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на территории Украины. Спустя четыре дня Киев подал заявку на вступление в Евросоюз. В начале марта аналогичные заявки направили Грузия и Молдавия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Зеленский и Шольц назвали условия для урегулирования конфликта на Украине
Россияне резко передумали покупать недвижимость в Москве
Башмет заявил об обнищании Запада при «отмене» русской культуры
Лавров заявил о слиянии Евросоюза и НАТО
Российский журналист рассказал о находящихся в плену у «Азова» бойцах ДНР
Заведено дело после обстрела белгородского села со стороны Украины
Добыче нефти на российском шельфе предсказали упадок
Актер из «Как я встретил вашу маму» извинился за тарелку с мертвой Эми Уайнхаус
Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО
Индия прекратила переговоры с Россией о покупке вертолетов Ка-21
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.