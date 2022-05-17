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Российская авиакомпания объявила распродажу билетов со скидкой до 60 процентов

Авиакомпания S7 запустила распродажу билетов по России с 17 по 20 мая

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Крупная российская авиакомпания S7 объявила о запуске масштабной распродажи билетов на более чем 100 направлений. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Приобрести билет со скидкой от 10 до 60 процентов можно в период с 17 по 20 мая. Акция будет распространяться на рейсы с отправлением с 23 мая и до апреля 2023 года. Так, S7 открыла шесть новых направлений из Иркутска и три — из Хабаровска, увеличила количество ежедневных рейсов из Москвы в Махачкалу, Владикавказ, Минеральные Воды, Благовещенск, Улан-Удэ, а также из Новосибирска в Минеральные Воды и в Сочи.

Например, летом билет из Москвы в Грозный можно найти от 5,5 тысячи рублей, во Владикавказ — от 6,4 тысячи рублей, в Барнаул — от 7,9 тысячи рублей. Из Хабаровска в Южно-Сахалинск получится улететь от 5,9 тысячи рублей, в Петропавловск-Камчатский — от 12 тысяч рублей.

Путешествия на Урал, в Челябинск и Екатеринбург из столицы обойдутся от 6,1 и 7,3 тысячи рублей соответственно. Минимальная стоимость рейса из Москва в Омск составляет 7,9 тысячи рублей, в Новосибирск — 9,9 тысячи рублей, Кемерово — 10 тысяч рублей.

Ранее в апреле авиакомпания S7 предложила туристам оплачивать билеты частями в течение шести недель. Так, для заказа на сумму не более 40 тысяч рублей разрешается внести только 25 процентов от общей суммы — далее каждые две недели остаток будет списываться с карты автоматически тремя равными долями.

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Дарья Рыбак
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