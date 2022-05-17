Ведущие банки Японии потеряли более 2,7 миллиарда долларов из-за антироссийских санкций

Потери трех ведущих банковских групп Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho по итогам завершившегося в конце марта 2021 финансового года превысили 350 миллиардов иен (более 2,7 миллиарда долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Основные потери связаны с невозможностью клиентов вернуть выданные им кредиты в результате влияния антироссийских санкций.

Общая сумма денежных средств, которые были выделены на связанные с Россией проекты, включая неиспользованные кредитные линии и другое финансирование, достигает у этих финансовых учреждений примерно один триллион иен (более 7,7 миллиарда долларов).

Ранее журналист Чен Янджюн напомнил, что США и Европа продолжают вводить новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. При этом Япония стремится извлечь собственную выгоду из сложившегося кризиса, уверен он. Под этим предлогом Токио осуществляет увеличение военного бюджета страны, заявил журналист. «Реальные стратегические намерения Японии заключаются в том, чтобы добиться дипломатических прорывов как во внутренней, так и во внешней политике», — подчеркнул Янджюн.