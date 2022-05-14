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Японию обвинили в попытке извлечь выгоду из кризиса на Украине

Автор Global Times Янджюн обвинил Японию в увеличении военного бюджета из-за Украины

Фото: Pixabay

Журналист Чен Янджюн в материале для Global Times напомнил, что США и Европа продолжают вводить новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. При этом Япония стремится извлечь собственную выгоду из сложившегося кризиса, уверен он.

Автор обвинил Японию в попытке извлечь выгоду из кризиса на Украине. Под этим предлогом Токио осуществляет увеличение военного бюджета страны, уверен он.

«Реальные стратегические намерения Японии заключаются в том, чтобы добиться дипломатических прорывов как во внутренней, так и во внешней политике», — подчеркнул Янджюн.

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Обозреватель полагает, что Япония намерена стать не только важным экономическим игроком, но и значимой политической силой. Для реализации этой цели власти страны поддерживают расширение состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. По мнению Токио, право вето, которое также принадлежит России, ограничивает Запад в введении эффективных санкций против России.

Янджюн добавил, что в области внутренней политики правительство Японии стремится оправдать развитие военной сферы. Вместе с премьером Фумио Кисидой власти объясняют увеличение оборонных расходов страны до двух процентов ВВП — стандарта НАТО — «нестабильной международной обстановкой».

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Марина Совина
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