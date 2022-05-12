Япония продолжит сотрудничать с ЕС по санкциям против России

Японский премьер Кисида: Токио продолжит взаимодействие с ЕС по санкциям против России

Япония и Евросоюз (ЕС) на фоне происходящего на Украине продолжат тесное взаимодействие с целью усиления давления на Россию, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, пишет РИА Новости.

Как уточнил японский политик, ситуация на Украине «подрывает основы мирового порядка». По его словам, Токио будет сотрудничать с ЕС с целью введения жестких санкций против России и помощи Украине. «Мы бы также хотели усилить сотрудничество между Японией и ЕС, которые разделяют базовые принципы, с целью реализации "свободного и открытого индо-тихоокеанского" региона», — подчеркнул он.

В марте Украина обращалась к Японии с просьбой о поставках вооружений, в том числе ракет, однако получила отказ, так как это нарушает японское законодательство. Токио направил снаряжение, палатки и теплую одежду на Украину через Польшу.