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Япония продолжит сотрудничать с ЕС по санкциям против России

Японский премьер Кисида: Токио продолжит взаимодействие с ЕС по санкциям против России
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Япония и Евросоюз (ЕС) на фоне происходящего на Украине продолжат тесное взаимодействие с целью усиления давления на Россию, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, пишет РИА Новости.

Как уточнил японский политик, ситуация на Украине «подрывает основы мирового порядка». По его словам, Токио будет сотрудничать с ЕС с целью введения жестких санкций против России и помощи Украине. «Мы бы также хотели усилить сотрудничество между Японией и ЕС, которые разделяют базовые принципы, с целью реализации "свободного и открытого индо-тихоокеанского" региона», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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