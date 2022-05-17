Соучастника полковника-миллиардера Захарченко заочно отдали под суд

В Москве начался процесс по делу экс-полковника ФСБ Сенина о передаче взяток Захарченко

В Москве военный суд начал заочно рассматривать уголовное дело соучастника полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина, находящегося в международном розыске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сенина обвинили в дезертирстве, а также в передаче скидочной карты для сети ресторанов La Maree бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

Считается, что Сенин, будучи мужем сестры Захарченко, помог своему родственнику перебраться в Москву и занять руководящую должность в МВД.

В сентябре 2016 года Захарченко задержали по подозрению в коррупции, и постепенно в его уголовном деле стали появляться детали, указывающие на роль Сенина. Тогда полковник ФСБ сбежал из страны. В обеденный перерыв он вышел из здания ФСБ на Лубянке, сел в автомобиль и уехал. Когда его исчезновение заметили, он уже пересек границу с Украиной.

Подозреваемого объявили в федеральный и международный розыск, но установить его местонахождение так и не удалось.

Адвокаты перспективы дела своего подзащитного не обсуждают, отмечая, что Сенин не выходил с ними на связь и они не знают, где он находится.