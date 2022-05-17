Спрогнозированы цены в ресторанах на базе ушедшего из России «Макдоналдса»

Рестораторы не ожидают повышения цен у бренда, который сменит McDonald's в России

Российские рестораторы спрогнозировали ценовую политику бренда, который сменит McDonald's в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

По словам совладельца сети ресторанов Black Star Burger Юрия Левитаса, радикальных изменений в стоимости позиций из меню не ожидается.

«Радикальных изменений в меню сети мы также не ждем, так как команда, по сообщениям, остается прежней», — сказал он.

Директор по развитию бренда ресторанов «Якитория» Александр Муратов считает, что сети, которая придет на смену McDonald's в России, придется долго зарабатывать успешную репутацию, а также «жестко соблюдать стандарты и сохранять низкую ценовую политику, как у оригинального бренда.

«Стоит отметить, что российская food-индустрия развита достаточно хорошо, поэтому нехватки качественных ресторанных проектов в любом случае ожидать не стоит», — заключил он.

Накануне сеть «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек. Она продолжала платить зарплату сотрудникам и сохранила за собой помещения, но все же решила прекратить свое более чем 30-летнее присутствие в России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.