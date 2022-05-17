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Актер из «Как я встретил вашу маму» извинился за тарелку с мертвой Эми Уайнхаус

Актер Нил Патрик Харрис извинился из-за фото с тарелкой в виде мертвой Эми Уайнхаус

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Американский актер Нил Патрик Харрис извинился за то, что в 2011 году на его вечеринке подавали мясную тарелку в виде мертвой певицы Эми Уайнхаус. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

«Недавно всплыла фотография с вечеринки в честь Хэллоуина, которую мы с мужем устроили 11 лет назад. Это было прискорбно тогда и остается прискорбным сейчас. Эми Уайнхаус была выдающимся талантом, который встречается раз в поколение, и я прошу прощения за любой вред, причиненный этим изображением», — сказал артист, известный по роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретил вашу маму».

Ранее в сети всплыло старое фото, сделанное на вечеринке Нила Патрика Харриса. Писательница Эшли Риз раскритиковала звезду в своем Twitter-аккаунте. «Да, у Нила Патрика Харриса буквально был торт, имитирующий труп Эми Уайнхаус, на Хэллоуин вскоре после ее смерти. С тех пор я ненавижу этого человека», — написала она. Многие пользователи поддержали Риз и возмутились, что в 2011 году никто не придал значения этой истории.

В 2011 году 27-летняя Эми Уайнхаус, обладательница шести «Грэмми», была найдена мертвой в своей квартире в Лондоне. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией.

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Марина Погосян
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