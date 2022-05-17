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Володин дал один совет депутатам во время спецоперации

Володин посоветовал депутатам во время спецоперации меньше выступать перед телекамерами

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин посоветовал депутатам во время спецоперации меньше выступать перед телекамерами. Его слова приводит «Дума ТВ».

В данный момент народные избранники должны в первую очередь решать вопросы граждан, подчеркнул председатель Госдумы. «От принятого закона будет зависеть, насколько эффективно можно будет спасать жизни наших военнослужащих», — добавил Володин.

Он отметил, что в настоящее время перед страной стоят задачи по социальной защите российских военных.

Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы могут быть командированы в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Министерства обороны России или Росгвардии. По его словам, многие из депутатов уже находятся в Донбассе.

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Сергей Истомин
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