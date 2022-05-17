Володин дал один совет депутатам во время спецоперации

Володин посоветовал депутатам во время спецоперации меньше выступать перед телекамерами

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин посоветовал депутатам во время спецоперации меньше выступать перед телекамерами. Его слова приводит «Дума ТВ».

В данный момент народные избранники должны в первую очередь решать вопросы граждан, подчеркнул председатель Госдумы. «От принятого закона будет зависеть, насколько эффективно можно будет спасать жизни наших военнослужащих», — добавил Володин.

Он отметил, что в настоящее время перед страной стоят задачи по социальной защите российских военных.

Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы могут быть командированы в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Министерства обороны России или Росгвардии. По его словам, многие из депутатов уже находятся в Донбассе.