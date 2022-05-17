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Россиянка родила недоношенного ребенка и бросила его тело в сельском туалете

В Челябинской области нашли тело недоношенного ребенка в туалете частного дома

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Жительница села в Аргаяшском районе Челябинской области родила недоношенного ребенка и бросила его тело в туалете частного дома. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на близкий к следствию источник.

По его словам, россиянка узнала о беременности на позднем сроке и родила ребенка дома. Когда началось кровотечение, женщина вызвала скорую. Младенец, тело которого нашли в туалете, к приезду медиков был уже мертв.

По данным издания, у 23-летней женщины есть еще двое детей. Сейчас проверяется версия, что она скрывала от всех свою беременность и не хотела еще одного ребенка из-за финансовых сложностей, поэтому вызвала роды специально. Муж женщины, с которым она находилась в ссоре, в день происшествия был в отъезде.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили изданию, что по факту произошедшего проводится проверка. Точную причину смерти ребенка определит медицинская экспертиза.

Ранее в мусорном контейнере в центре Москвы нашли тело младенца. На вид ребенку было около полутора месяцев.

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Константин Лысяков
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