США пригрозили России дефолтом

Bloomberg: США решили заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

Администрация американского президента Джо Байдена склоняется к тому, чтобы заблокировать возможность России проводить выплаты по облигациям по окончании срока генеральной лицензии, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части государственного долга, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом, США хотят полностью лишить Россию возможности платить американским держателям облигаций и тем самым поставить страну под угрозу дефолта.

Срок действия документа истекает 25 мая — срок его действия в администрации президента Джо Байдена продлевать не намерены. Ряд представителей американского Минфина убеждены, что российские платежи блокировать не стоит. По их мнению, таким образом США смогут изъять из российского бюджета те средства, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную спецоперацию на Украине.

Тем не менее в Белом доме не планируют продлевать лицензию, чтобы сохранить финансовое давление на Москву. По словам одного из источников, знакомого с этим вопросом, Минфин США еще не принял окончательного решения.

Между тем 27 мая, уже после истечения срока действия лицензии, России предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Сейчас российский Минфин может провести платежи по еврооблигациям, используя замороженные золотовалютные резервы, валюту из незамороженных резервов, а также рублями. Однако если США не захотят продлевать генеральную лицензию, Россия не сможет выполнить эти обязательства.