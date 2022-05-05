Стало известно о новой угрозе дефолта для России

«Известия»: Россия снова столкнется с риском технического дефолта 27 мая

Россия снова столкнется с риском технического дефолта 27 мая, когда ей предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». О новой угрозе в четверг, 5 мая, пишут «Известия» со ссылкой на документы Минфина.

Как стало известно изданию, Москва будет должна заплатить купон по еврооблигациям «Россия-2026» на сумму 71,24 миллиона долларов, выпущенным в 2016 году с погашением в 2026-м. По данным ведомства, на 27 мая также назначен платеж по еврооблигациям «Россия-2036» в размере 26,5 миллиона евро. В документах по еврооблигациям, выпущенным с 2018 года, заложена непосредственная возможность платить в рублях, уточнял ранее министр финансов Антон Силуанов.

Следующие платежи ожидаются 23 и 24 июня по выпускам «Россия-2027» (эмитирован в 2017 году), «Россия-2047» (также выпущен в 2017 году) и «Россия-2028» (1998 года), следует из документов Минфина. Ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков сообщил, что России предстоит заплатить по трем выпускам 394 миллиона долларов. После этого в графике погашения внешнего долга перерыв до 16 сентября.

Сейчас Минфин может провести платежи по еврооблигациям, используя замороженные золотовалютные резервы, валюту из незамороженных резервов, а также рублями. Однако, отмечает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, 25 мая заканчивается лицензия OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), позволяющая американским гражданам получать платежи от российских госструктур — Центробанка, Минфина, Фонда национального благосостояния (ФНБ) — несмотря на санкции.

По мнению эксперта, возможна ситуация, когда Россия выплатит долг, но американские кредиторы не получат денег. Поэтому вероятно, что срок этой лицензии будет продлен, ожидает Гойхман. «Произведенными в начале мая платежами создан прецедент, который, возможно, будет распространен на следующие погашения. Если есть строгое обязательство выплат в валюте, они станут осуществляться именно в ней», — пояснил он.

Ранее Россия успешно перевела 650 миллионов долларов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Таким образом Москва сумела избежать технического дефолта. Три инвестора на условиях анонимности подтвердили, что их банки-хранители получили платежи. Следующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отвергла возможность дефолта в стране, так как у Минфина достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.