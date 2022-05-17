Татьяна Васильева резко высказалась об отъезде Чулпан Хаматовой из России

Артистка Татьяна Васильева заявила, что Чулпан Хаматова не должна возвращаться в Россию

Народная артистка России Татьяна Васильева резко высказалась об актрисе Чулпан Хаматовой и ее отъезде из России. Интервью было опубликовано на YouTube-канале журналиста Антона Красовского.

Васильева заявила, что ее коллега не должна приезжать обратно в страну. «Хаматова не должна сюда возвращаться, потому что она поступила как свинья, наевшись желудя досыта! В "Современнике" она играла все ведущие роли», — сказала она.

Артистка отметила, что знает актрис «покруче» Хаматовой. По ее мнению, все это время одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» занимала место, которое могло достаться более талантливым женщинам.

Васильева призналась, что никогда не испытывала такого патриотизма, как сейчас, потому что покинувшие Россию звезды помогли ей «стать гражданкой своей страны». Она добавила, что чем больше у России врагов, тем больше она готова заступаться за нее.

В марте этого года стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию после начала специальной военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.