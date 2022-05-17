Малышева предупредила об опасности приема витамина А

Врач Малышева заявила в «Жить здорово!», что частый прием витамина А опасен для печени

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, невролог Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили об опасности чрезмерного приема витамина А. Выпуск доступен на сайте телеканала.

По словам специалистов, частый прием этого витамина опасен для печени человека. «Если вы съедите в день пять капсул, то получите спустя некоторое время токсический гепатит под влиянием витамина А», — заявил врач.

Малышева добавила, что витамин А в таблетках также категорически противопоказан женщинам при беременности. Ведущая отметила, что опасность таких БАДов состоит в том, что в них нет инструкций с предельными допустимыми дозами, которые имеют обычные лекарства.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников также предупредил россиян об опасности витамина А. Он подчеркнул, что употребление этого витамина может привести к развитию рака легких у курильщиков и уродству плода у беременных женщин.