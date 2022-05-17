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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку снарядами калибром 122 миллиметра

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой народной республики (ДНР) снарядами калибром 122 миллиметра. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Удар по Пантелеймоновке был нанесен Украиной со стороны населенного пункта Новгородское, выпущено восемь снарядов. Удар по столице республики был произведен спустя десять минут, сообщает представительство.

Ранее украинские войска обстреляли приграничное село Алексеевка в Глушковском районе Курской области из крупнокалиберного оружия. «Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — заявил губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что ответным огнем российских пограничников обстрел был быстро подавлен.

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Марина Совина
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