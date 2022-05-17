Украинские войска обстреляли приграничный населенный пункт в России

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли приграничное село Алексеевка в Глушковском районе Курской области из крупнокалиберного оружия. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня около пяти утра из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — уточнил губернатор.

Старовойт отметил, что ответным огнем российских пограничников обстрел был быстро подавлен. Сейчас, по словам губернатора, на месте работают специалисты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил о необходимости принять дополнительные меры для укрепления безопасности из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных регионов России.

В части приграничных российских регионов до 25 мая действует повышенный уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ. К ним относятся Белгородская и Курская области, три городских округа и два района Крыма, а также два района Воронежской области — Россошанский и Кантемировский.