Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Кит выпрыгнул из воды, упал на яхту и травмировал людей

Daily Mail: в Мексике выпрыгнувший из воды кит упал на яхту и травмировал пассажиров

В Калифорнийском заливе недалеко от мексиканского города Аоме кит выпрыгнул из воды и упал на яхту, травмировав двух пассажиров. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как маленькая яхта плывет через залив. Неожиданно из воды выпрыгивает огромное морское млекопитающее. Кит взмывает в воздух и приземляется на яхту. Судно переворачивается, и люди оказываются в воде.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

В результате произошедшего один человек получил переломы ребра и незначительную травму головы. Другая пассажирка — перелом ноги.

Координатор Управления по вопросам защиты гражданского населения Аоме Омар Мендоза заявил, что инцидент могло спровоцировать появление яхты в заливе, где в это время года находится множество китов.

Мэр города Джерардо Варгас призвал владельцев лодок соблюдать требования безопасности во время наблюдения за китами. «Можно наслаждаться их красотой, но с безопасного расстояния», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что серый кит у берегов мексиканского города Герреро-Негро похитил лодку с людьми и покатал ее на своей спине. Кит играл с людьми на лодке более двух часов

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО
Российский Су-25 выдержал попадания из ПЗРК Stinger
Европа решила закачивать газ рекордными темпами
Россияне резко передумали покупать недвижимость в Москве
Башмет заявил об обнищании Запада при «отмене» русской культуры
Лавров заявил о слиянии Евросоюза и НАТО
Российский журналист рассказал о находящихся в плену у «Азова» бойцах ДНР
Добыче нефти на российском шельфе предсказали упадок
Индия прекратила переговоры с Россией о покупке вертолетов Ка-21
Нежелание Турции пускать Швецию и Финляндию в НАТО объяснили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.