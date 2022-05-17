«Золотой полковник» Захарченко получил 16 лет за второе дело о коррупции

В Москве суд приговорил экс-полковника МВД Захарченко по второму делу к 16 годам за взятки

Начало событий в новости «Золотого полковника» МВД Захарченко вновь признали виновным во взятках

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам лишения свободы за получение взяток на 1,4 миллиарда рублей на протяжении десяти лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор вынесен по итогам рассмотрения второго дела о коррупции. Наказание назначено по совокупности обоих сроков.

Ранее 17 мая сообщалось, что суд признал Захарченко, прозванного СМИ «золотым полковником», виновным в во взяточничестве.

В ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, запросил для него наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 миллионов рублей.

Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок в 12,5 года по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты сети рыбных ресторанов.