«Золотой полковник» Захарченко получил 16 лет за второе дело о коррупции
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам лишения свободы за получение взяток на 1,4 миллиарда рублей на протяжении десяти лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Приговор вынесен по итогам рассмотрения второго дела о коррупции. Наказание назначено по совокупности обоих сроков.
Ранее 17 мая сообщалось, что суд признал Захарченко, прозванного СМИ «золотым полковником», виновным в во взяточничестве.
В ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, запросил для него наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 миллионов рублей.
Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок в 12,5 года по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты сети рыбных ресторанов.