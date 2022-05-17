«Золотого полковника» МВД Захарченко вновь признали виновным во взятках

В Москве суд признал виновным экс-полковника МВД Захарченко во взятках по второму делу

Пресненский суд Москвы признал виновным в коррупции бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, прозванного прессой «золотым полковником», по второму уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС.

Срок наказания будет оглашен в конце приговора.

В ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, запросил для экс-полицейского наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 миллионов рублей. Он считает доказанной вину Захарченко в получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей на протяжении почти десяти лет.

Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок в 12,5 года по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты сети рыбных ресторанов.