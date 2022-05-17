Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Курской области сообщили об обстреле сахарного завода со стороны Украины

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле сахарного завода со стороны Украины
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины территории сахарного завода на окраине поселка Теткино. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине поселка», — сообщил глава региона. По его словам, огонь противника был подавлен ответными действиями российских пограничников и военных. Пострадавших нет.

Ранее Старовойт сообщал, что погранпункт в Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет. «По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются. Проинформирую позже», — заявил глава региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Сумах
Украинские военные обстреляли село в Белгородской области
Пентагон пообещал поделиться данными о внеземной жизни в случае их обнаружения
В Курской области сообщили об обстреле сахарного завода со стороны Украины
Немецкий энергоконцерн назвал сроки оплаты за российский газ в евро
Раскрыты подробности закона о новой общероссийской молодежной организации
В Италии рассказали о недовольстве Зеленского
США захотели распространять данные о преступлениях якобы российских военных
В Курской области обстреляли пограничный пункт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.