В Курской области сообщили об обстреле сахарного завода со стороны Украины

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле сахарного завода со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины территории сахарного завода на окраине поселка Теткино. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине поселка», — сообщил глава региона. По его словам, огонь противника был подавлен ответными действиями российских пограничников и военных. Пострадавших нет.

Ранее Старовойт сообщал, что погранпункт в Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет. «По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются. Проинформирую позже», — заявил глава региона.