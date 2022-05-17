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В Курской области обстреляли пограничный пункт

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины
Роман Старовойт

Роман Старовойт . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что погранпункт в Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Украины, по предварительным данным, жертв нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Появилась информация об обстреле пограничного пункта в Теткино. По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются. Проинформирую позже», — заявил глава региона.

11 мая село Солоха в Белгородской области также подверглось обстрелу со стороны Украины. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек умер в машине скорой помощи, еще семеро получили ранения. В области до 25 мая продлили желтый уровень террористической опасности. Подобный режим продлевается во второй раз.

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Марина Совина
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