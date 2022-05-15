Бастрыкин поручил расследовать обстрел поселка в Белгородской области ВСУ

Бастрыкин поручил расследовать обстрел поселка Середа в Белгородской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела поселка Середа в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства преступления, предпринимают меры по установлению всех причастных.

Об обстреле поселка Середа Шебекинского городского округа стало известно ранее 15 мая. Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате пострадал мирный житель — он получил осколочное ранение.

11 мая село Солоха в Белгородской области также подверглось обстрелу со стороны Украины. Гладков сообщил, что один человек умер в машине скорой помощи, еще семеро получили ранения.

В области до 25 мая продлили желтый уровень террористической опасности. Подобный режим продлевается во второй раз.