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При обстреле поселка в Белгородской области со стороны Украины пострадал человек

Глава Белгородской области Гладков заявил, что со стороны Украины обстрелян поселок Середа

Фото: Pixabay

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле поселка Середа Шебекинского городского округа со стороны Украины. Губернатор заявил, что один человек пострадал.

«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал он.

Гладков не уточнил, какие разрушения произошли на территории населенного пункта. Он указал, что подробная информация поступит позднее.

Ранее, 11 мая, стало известно об обстреле села Солохи Белгородской области. По словам губернатора региона, один человек умер в машине скорой помощи, еще семеро получили ранения. Жителей приграничного села эвакуируют, в населенном пункте частично разрушен один жилой дом.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту происшествия. Расследование ведется по статьям о покушении на двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, а также об убийстве. В рамках дела назначены экспертизы, следователи устанавливают причастных.

В Белгородской области до 25 мая продлили желтый уровень террористической опасности. В регионе подобный режим продлевается во второй раз.

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Марина Совина
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