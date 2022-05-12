Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Начато расследование после обстрела белгородского села Солохи

СКР возбудил дело после обстрела со стороны Украины белгородского села Солохи
Начало событий в новости Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ села под Белгородом

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины, в результате которого погиб местный житель и семеро еще были ранены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статьям о покушении на двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, а также об убийстве. В рамках дела назначены экспертизы, следователи выясняют причастных к обстрелу лиц из числа украинских силовиков.

По данным СКР, 11 мая военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели несколько прицельных выстрелов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по селу. От разрыва снаряда у жилых домов восемь человек получили ранения, один из них скончался в больнице.

Ранее 12 мая сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела села Солохи.

О начале специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Госдеп исключил возможность поставок ядерного оружия на Украину
Европа решила отказаться от топливных автомобилей к 2035 году
Бывшего начальника СИЗО осудят за коррупцию в Костромской области
Украина продолжит мешать поставкам российского газа в Европу
Клиентка сбежала от тату-мастера в середине сеанса из-за его комментариев
Россиянин попытался сделать селфи в горах Сочи и был унесен рекой
В Британии рассказали о покупке советской и российской техники для Украины
Названа цель поднятия в воздух самолетов Судного дня США
Главврач российской больницы подвергся пыткам утюгом из-за денег
МВД объявило в розыск подозреваемых в афере под видом игры на криптобирже
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.