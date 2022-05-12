Начато расследование после обстрела белгородского села Солохи

СКР возбудил дело после обстрела со стороны Украины белгородского села Солохи

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины, в результате которого погиб местный житель и семеро еще были ранены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статьям о покушении на двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, а также об убийстве. В рамках дела назначены экспертизы, следователи выясняют причастных к обстрелу лиц из числа украинских силовиков.

По данным СКР, 11 мая военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели несколько прицельных выстрелов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по селу. От разрыва снаряда у жилых домов восемь человек получили ранения, один из них скончался в больнице.

Ранее 12 мая сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела села Солохи.

О начале специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).