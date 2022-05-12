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Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ села под Белгородом

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела села под Белгородом со стороны ВСУ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела села в Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 11 мая неустановленные лица из Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Солохи. В результате один человек погиб. Точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются.

Сейчас следователи устанавливают личности украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать обстрел брянского погранпункта со стороны Украины. Глава СКР велел подчиненным зафиксировать совершенное преступление и дать правовую оценку действиям причастных к обстрелу лиц.

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Елизавета Новикова
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