Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ села под Белгородом

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела села под Белгородом со стороны ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела села в Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 11 мая неустановленные лица из Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Солохи. В результате один человек погиб. Точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются.

Сейчас следователи устанавливают личности украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать обстрел брянского погранпункта со стороны Украины. Глава СКР велел подчиненным зафиксировать совершенное преступление и дать правовую оценку действиям причастных к обстрелу лиц.