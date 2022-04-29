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Бастрыкин велел расследовать обстрел брянского погранпункта со стороны Украины

СКР расследует минометный обстрел брянского погранпункта Белая Березка со стороны Украины
Начало событий в новости Российский губернатор сообщил о минометном обстреле со стороны Украины

Фото: Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение своим сотрудникам
расследовать факт минометного обстрела пограничного пункта в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР велел подчиненным зафиксировать совершенное преступление и дать правовую оценку причастным к обстрелу лиц.

В результате обстрела пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Ранее 29 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что отделение пограничного управления ФСБ подверглось минометному обстрелу со стороны Украины. По его словам, повреждены сети водо- и электроснабжения — сотрудники экстренных служб уже восстановили их. Также на кладбище упало дерево, добавил губернатор.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Любовь Ширижик
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